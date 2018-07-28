مركز المصالحة الروسي يدعو التنظيمات المسلحة غير الشرعية إلى وقف الاستفزازات

دعا مركز المصالحة الروسي في سوريا قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى وقف الاستفزازات واختيار التسوية السلمية في المناطق التي يسيطرون عليها.

موسكو — سبوتنيك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية رصدت ودمرت يوم أمس الجمعة طائرة من دون طيار، انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، واقتربت من قاعدة حميميم الجوية بسوريا.

© REUTERS / Sana Sana الأسد: الجيش السوري يخطط للانتشار في إدلب

ودعا المركز الروسي للمصالحة في سوريا قادة الجماعات المسلحة غير القانونية إلى وقف الاستفزازات واتخاذ الطرق للتسوية السياسية في المناطق التي يسيطرون عليها.

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا أكد في وقت سابق أنه يتم إطلاق طائرات مسيرة هجومية من المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين.

وأعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء أليكسي تسيغانكوف، أن نشاط المتطرفين الموالين لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محافظة إدلب السورية تزايد، مشيرا إلى قيام المسلحين بإطلاق طائرات مسيرة هجومية من هذه المناطق.

وقال قائد مركز المصالحة: "يدعو لقلق كبير الوضع القائم في محافظة إدلب حيث ازداد نشاط المجموعات المسلحة غير القانونية الموالية لتنظيم جبهة النصرة".