مركز المصالحة الروسي يدعو التنظيمات المسلحة غير الشرعية إلى وقف الاستفزازات

موسكو — سبوتنيك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية رصدت ودمرت يوم أمس الجمعة طائرة من دون طيار، انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، واقتربت من قاعدة حميميم الجوية بسوريا.
وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا أكد في وقت سابق أنه يتم إطلاق طائرات مسيرة هجومية من المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين.
وأعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء أليكسي تسيغانكوف، أن نشاط المتطرفين الموالين لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محافظة إدلب السورية تزايد، مشيرا إلى قيام المسلحين بإطلاق طائرات مسيرة هجومية من هذه المناطق.
وقال قائد مركز المصالحة: "يدعو لقلق كبير الوضع القائم في محافظة إدلب حيث ازداد نشاط المجموعات المسلحة غير القانونية الموالية لتنظيم جبهة النصرة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)