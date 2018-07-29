محادثات "أستانا 10" ستناقش التطورات السورية على الأرض وعودة اللاجئين

سوتشي — سبوتنيك. وقال عضو الوفد الروسي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "المحادثات ستجري كما كانت تجري محادثات أستانا، وسنناقش كل شيء في ضوء التطورات الأخيرة على الأرض، وعودة اللاجئين ستكون من بين الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماعات، خاصة مع مشاركة ممثل عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
وسيشارك فريق من الأمم المتحدة في المحادثات بشكل واسع ومنفصل عن المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا، سيشمل فريق من الخبراء لإطلاق سراح المعتقلين، والمفوض الأممي السامي للاجئين فيليبو غراندي.
ويشهد يوم غدا الاثنين عقد محادثات فنية مغلقة بين الأطراف المختلفة، وستعقد الأطراف المشاركة جلسة عامة يوم الثلاثاء.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)