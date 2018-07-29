محادثات "أستانا 10" ستناقش التطورات السورية على الأرض وعودة اللاجئين

صرح أحد أعضاء الوفد الروسي إلى محادثات "أستانا 10" للدول الضامنة لسوريا والتي تعقد اجتماعاتها في مدينة سوتشي الروسية بدلا من أستانا، أن المحادثات ستتناول أحدث التطورات على الأرض في سوريا، إضافة إلى مناقشة عودة اللاجئين.

سوتشي — سبوتنيك. وقال عضو الوفد الروسي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "المحادثات ستجري كما كانت تجري محادثات أستانا، وسنناقش كل شيء في ضوء التطورات الأخيرة على الأرض، وعودة اللاجئين ستكون من بين الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماعات، خاصة مع مشاركة ممثل عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

© Sputnik . Mikhail Klimentiyev مصدر: لا تغيير في تشكيلة وفد الحكومة السورية إلى لقاء سوتشي بصيغة أستانا

وبدأت وفود من روسيا وتركيا وإيران وكذلك وفود عن الحكومة والمعارضة السورية في الوصول إلى مدينة سوتشي، للمشاركة في المحادثات التي ستعقد يومي 30 و31 تموز/ يوليو الجاري.

وسيشارك فريق من الأمم المتحدة في المحادثات بشكل واسع ومنفصل عن المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا، سيشمل فريق من الخبراء لإطلاق سراح المعتقلين، والمفوض الأممي السامي للاجئين فيليبو غراندي.

ويشهد يوم غدا الاثنين عقد محادثات فنية مغلقة بين الأطراف المختلفة، وستعقد الأطراف المشاركة جلسة عامة يوم الثلاثاء.