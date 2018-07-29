اصطحب معه قائد قوة الحرس الملكى الخاصة... ملك البحرين في القيادة العامة للجيش

قام حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الأحد.

واستقبل ملك البحرين، في مقر القيادة العامة، وزير الدفاع الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة، ورئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط.

كما رافق الملك، قائد الحرس الملكي، وقائد قوة الحرس الملكى الخاصة، حسب وكالة أنباء البحرين.

ملك البحرين يشيد بقواته المشاركة في العدوان على اليمن بعد مطالبة الأمم المتحدة له بإجراء تحقيقات في انتهاكاتهم https://t.co/XDlshY2w4Z @LuaLuaTV pic.twitter.com/AnRumKUyCu — Mohsin Mohammed (@Mohsiners) July 29, 2018

وزار الملك قوة دفاع البحرين التى تشارك ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، في عمليات عسكرية باليمن.

وأشاد ملك البحرين، ببسالة القوات المسلحة السعودية "في التصدي للإعتداءات الإرهابية الغاشمة بكل شجاعة وإقدام".

وأعرب الملك عن اعتزازاه بمساهمة قوات البحرين مع "إخوانهم من السعودية والإمارات للدفاع عن الحد الجنوبي لأرض الحرمين الشريفين".