شروط المغرب لمكافحة الهجرة منها إلى إسبانيا

قدم المغرب طلبا للاتحاد الأوروبي يعلن فيه حاجته إلى 60 مليون يورو من مكافحة الهجرة السرية إلى إسبانيا.

ورد المغرب على خطاب من الحكومة الإسبانية، طالبته فيه بـ"تجهيز لائحة لاحتياجاته اللوجيستيكية، التي تتطلبها عمليات التصدي لرحلات الهجرة السرية من مدن الشمال في اتجاه جنوب إسبانيا"، حسب صحيفة اليوم 24.

ويقدم الاتحاد الأوروبي الأموال إلى المغرب من أجل مكافحة الهجرة السرية.

#إسبانيا || دعا وزير الداخلية الإسبانى السبت، إلى "حل أوروبى ل #مشكلة_الهجرة" بعدما أنقذ خفر السواحل الإسبان فى يومين أكثر من 1200 مهاجر. pic.twitter.com/Dm4kPackBu — MNA (@mna) July 28, 2018

وتعتبر وزارة الداخلية المغربية أن الـ60 مليون يورو قيمة مروحيات وتجهيزات مضادة للغرب، ورادارات، ووسائل نقل حديثة "تتماشى مع التحديات".

وتؤدى الهجرة السرية إلى غرق الآلاف في مياه البحر المتوسط، في رحلاتهم من مدن الشمال في المغرب إلى أوروبا.

ووصل إلى إسبانيا عن طريق المغرب 18016 مهاجرا بداية عام 2018.