كلمة لملك المغرب بمناسبة عيد العرش

أدلى ملك المغرب، محمد السادس، بكلمة اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ19 لتربعه على العرش.

وقال الملك، إن الهيئات السياسية الجادة هى التى تقف إلى جانب المواطن فى السراء والضراء، حسب صحيفة اليوم 24.

وأضاف الملك في خطابه، أن الأحزاب تقوم بمجهودات "لكنه يتعين عليها استقطاب نخب جديدة وتعبئة الشباب".

ملك #المغرب يدعو الحكومة المغربية لإعادة هيكلة شاملة للبرامج والسياسات الوطنية مشددا بأنه يجب على الحكومة تسهيل برامج الاستثمارات و توفير فرص العمل وإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار

.#السعودية pic.twitter.com/xqWpwLWCAE — مصدر مسؤول (@masdar_saudi) July 29, 2018

ودعا الملك الأحزاب السياسية إلى "العمل على تجديد أساليب وآليات اشتغالها".

وقال الملك محمد السادس إنه من المنتظر أن تتجاوب الأحزاب مع آمال المواطنين.