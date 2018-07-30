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11:01 30 يوليو/ تموز 2018
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    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز

    العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن قتلى الجيش اليمني والقوات السودانية في الحرب

    © REUTERS / Faisal Al Nasser
    العالم العربي
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    أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا جديدا بشأن ذوي قتلى الجيش اليمني، والقوات السودانية المشاركة في الحرب اليمنية.

    ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره الكريم باستضافة (1500) حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني، والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1439هـ، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد".

    أعلن ذلك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وقال: إن "صدور هذا الأمر الكريم من الملك سلمان، يأتي امتدادا لأعماله الجليلة، ومكارمه المتواصلة تجاه المسلمين بعامة وذوي الشهداء بخاصة، وتقديرا للتضحيات البطولية التي قدمها الشهداء الأبرار في الدفاع عن حياض الدين، وأرض اليمن الشقيق وكرامة وعزة أهله".

    ورفع المشرف العام على برنامج استضافة الحج، "الشكر والامتنان للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على هذه المكرمة التي تجسد الرعاية والعناية المستمرة من القيادة الرشيدة لأشقائهم بجمهورية اليمن، تقديرا ووفاء لمن قدموا أرواحهم للدفاع عن أمن ووحدة اليمن وسلامة أراضيه من تسلط المليشيات الحوثية المجرمة المدعومة من إيران، كما تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة إلى جانب أشقائها في دول التحالف العربي لنصرة الشرعية في اليمن الشقيق".

    وجدد آل الشيخ "التأكيد على أن قراري "عاصفة الحزم" ، و"إعادة الأمل" كانا قرارين صائبين، ويأتيان امتدادا لمواقف المملكة، ودورها القيادي والريادي في تحقيق الوحدة والتضامن للأمتين العربية والإسلامية، وتلبية لنداء النصرة في الوقوف مع القيادة الشرعية لليمن في حفظ أمنه ، ووحدة أراضيه من شر الطامعين والعابثين".

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