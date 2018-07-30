سلسلة جبال استراتيجية غرب الجوف في قبضة القوات الحكومية اليمنية

القاهرة — سبوتنيك. ووفقاً لموقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أكد قائد لواء الحسم ورئيس عمليات حرس الحدود، العميد هادي حمران الجعيدي "أن القوات سيطرت على سلسلة جبال المرحة والعجماء والمصامة والخيالة والعشاش الاستراتيجية في مديرية برط العنان غرب الجوف، بعد استكمالها تأمين سلسلة جبال الأمهور".
مشيراً إلى "استهداف مقاتلات التحالف بغارة عربة للمليشيا تحمل رشاش 12.7 وعدداً من عناصرها الذين قتلوا بالقصف".
وتسعى القوات الحكومية للتقدم نحو مركز مديرية برط العنان بالتزامن مع عمليات عسكرية مماثلة نحو مديرية الحشوة شرق صعدة المحاذية لمديرية برط.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)