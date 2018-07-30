سلسلة جبال استراتيجية غرب الجوف في قبضة القوات الحكومية اليمنية

حققت القوات الحكومية اليمنية المدعومة بتحالف عربي عسكري، تقدماً ميدانياً كبيراً في معارك مع مسلحي "أنصار الله" (الحوثيين) بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقاً لموقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أكد قائد لواء الحسم ورئيس عمليات حرس الحدود، العميد هادي حمران الجعيدي "أن القوات سيطرت على سلسلة جبال المرحة والعجماء والمصامة والخيالة والعشاش الاستراتيجية في مديرية برط العنان غرب الجوف، بعد استكمالها تأمين سلسلة جبال الأمهور".

© REUTERS / FAWAZ SALMAN اليمن... جرحى بهجوم على نازحين شمال عدن

وأضاف العميد الجعيدي "تكبدت المليشيا خلال المعارك التي انطلقت السبت خسائر بشرية ومادية كبيرة".

مشيراً إلى "استهداف مقاتلات التحالف بغارة عربة للمليشيا تحمل رشاش 12.7 وعدداً من عناصرها الذين قتلوا بالقصف".

وتسعى القوات الحكومية للتقدم نحو مركز مديرية برط العنان بالتزامن مع عمليات عسكرية مماثلة نحو مديرية الحشوة شرق صعدة المحاذية لمديرية برط.