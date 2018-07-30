فصائل معارضة مسلحة بشمال وشرق سوريا توقع اتفاقا في القاهرة لوقف إطلاق النار

وقع عدد من فصائل المعارضة السورية المسلحة في شمال وشرق سوريا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في القاهرة برعاية مصرية وضمانة روسية.