صحيفة: السعودية تمنح مقاعد الحج لقادة الحشد الشعبي العراقي

كشف مصدر في هيئة الحج والعمرة العراقية أن السلطات السعودية منحت مقاعد إضافية لأحزاب وشخصيات سياسية مختلفة، من ضمنها قادة في "الحشد الشعبي" العراقي.

وقال مصدر في الهيئة لـ"الخليج أونلاين" إن "السفير السعودي في العراق، عبد العزيز الشمري، هو المسؤول المباشر عن توزيع المقاعد على زعماء كتل شيعية وسنّية لها ثقلها في المشهد السياسي العراقي".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية، إن "من أبرز الكتل والأحزاب السياسية التي حصلت على مقاعد لأداء فريضة الحج هو حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، إضافة إلى أحزاب سنّية مثل الحزب الإسلامي العراقي، وتحالف القرار العراقي، فضلاً عن أحزاب كردية مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني".

© Sputnik . MORAD SAEED الحشد الشعبي يقتل 4 من "داعش" حاولوا التسلل إلى ديالى شرقي العراق

وزعم المصدر أن "المنحة السعودية شملت فصائل مسلحة من ضمن الحشد الشعبي؛ مثل منظّمة بدر، التي يتزعمها هادي العامري، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي، وحزب الله".

وفي السياق ذاته أعلن خالد العطية، يوم 11 يونيو الماضي، موافقة وزارة الحج السعودية على زيادة حصة العراق من مقاعد الحج للعام الحالي 2018 إلى 38 ألف حاجّ

وكان السفير السعودي في العراق، عبد العزيز الشمري، قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز (العاهل السعودي)، تؤكد توجيه كل الدعم للحجّاج العراقيين، لافتا إلى أن المملكة تعمل على تقديم كل أشكال الدعم للشعب العراقي وتقف على مسافة واحدة من جميع مكوناته.

وأشار إلى زيادة حجاج العراق للعام الجاري نحو 6 آلاف حاج، مضيفا أن الناقل الجوي السعودي سيسهم بتفويج الحجاج لهذا العام.