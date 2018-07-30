سبع عوائل عراقية تسلم أبناءها طواعية بعد ارتكابهم جرائم

قامت سبع عوائل عراقية في محافظة ديالى بتسليم أبنائها إلى الشرطة، اليوم الإثنين، لارتكابهم مخالفات قانونية وجرائم جنائية، بحسب ما أفاد المتحدث باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية.

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قال العطية في تصريحات خاصة، إن "سبع عوائل سلمت أبناءها طواعية إلى مراكز أمنية في بعقوبة، وبقية مدن ديالى لارتكابهم مخالفات قانونية وجرائم جنائية مختلفة خلال خمسة أسابيع".

وأضاف العطية، أن "ما قامت به العوائل يعبر عن إيمانها بالعدالة وضرورة أن تكون سلطة القانون ثقافة سائدة في المجتمع، وهو مؤشر إيجابي على تفاعلها مع القوى الأمنية في حسم القضايا إيمانا بعدالة القضاء العراقي".

وكانت عوائل كثيرة قد سلمت أبناءها خلال الأشهر الماضية بشكل تطوعي إلى مراكز الأمنية، من أجل أن يأخذ القضاء مجراه في حسم القضايا.