شقيق أمير قطر يرد على "المفاجأة الكبرى"

رد شقيق أمير قطر، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، على "المفاجأة الكبرى"، التي وصفها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، السويسري جوزيف بلاتر، ضد مونديال 2022 المقام في قطر.

وقال جوعان بن حمد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إذا أردت الترويج لأحد كتبك فإن هناك من يرشدك إلى أسوأ الطرق وأقلها مصداقية".

وتابع: "عليك فقط أن تنشر إحدى الأكاذيب الكبيرة في ذلك الكتاب، ثم تعطي نوعا من النشوة الزائفة لأولئك الذين لفقوا أكبر كذبة في التاريخ السياسي الإقليمي ضد البلد الأعلى نموا والأكثر تميزا".

إذا أردتَ الترويج لأحد كتبك فإن هناك من يرشدك إلى أسوأ الطرق وأقلّها مصداقية.. عليك فقط أن تنشر إحدى الأكاذيب الكبيرة في ذلك الكتاب، ثم تعطي نوعاً من النشوة الزائفة لأولئك الذين لفّقوا أكبر كذبة في التاريخ السياسي الإقليمي ضد البلد الأعلى نمواً والأكثر تميزاً.. 😀 — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) ٣٠ يوليو ٢٠١٨

وكان بلاتر، اتهم في تغريدة عبر "تويتر"، قطر بتشويه صورة منافسيها الخاسرين في سباق استضافة مونديال 2022، ووصفها بأنها أخبار "سيئة"، متهما الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي بالتدخل لصالح قطر في استضافة المونديال.

Bad news: Qatar accused of denigration of other bidders! Fact is Qatar won after a political intervention by the former French President Sarkozy to FIFA Vice-President Platini. More information in my book ‚Ma verité‘ chapter 10. #Qatar #FIFAWorldCup2022 #FIFA #AFC — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 29, 2018

​وجاءت تغريدة بلاتر بعد ساعات من نشر صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية تقريرا، أكدت فيه حصولها على وثائق مسربة، تكشف عن حملة "عمليات سوداء" دبرتها قطر لتخريب خطط منافسيها في استضافة نهائيات كأس العالم 2022.