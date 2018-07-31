تعليق جلسة البرلمان الليبي للتصويت على مشروع الدستور لأسبوعين

علق البرلمان الليبي جلسته، اليوم الثلاثاء 31 يوليو/ تموز، المخصصة للتصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، لمدة أسبوعين.

بنغازي- سبوتنيك ويأتي قرار مجلس النواب بتعليق الجلسة بعد أن تعثر التصويت على القانون بسبب خلاف على المادة الثامنة.

وتنص المادة الثامنة على تشكيل لجنة جديدة لكتابة الدستور وإلغاء عمل الهيئة التأسيسية في حالة التصويت بلا.

وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، خلال انعقاد الجلسة "تعليق جلسة اليوم لمناقشة مشروع قانون الاستفتاء، على أن تعقد بعد أسبوعين".

وأتفق أعضاء مجلس النواب على إحالة كيفية التصويت إلى اللجنة الاستشارية لتحديد النصاب المطلوب على قانون الاستفتاء، على أن يكون رأيها ملزما بموافقة النواب بالإجماع على هذا الرأي.

وكان رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، نوح عبد السيد عبد الله، قد تقدم باستقالته من المنصب أول أمس الأحد.

وبحسب نص الاستقالة، فأنه "يرغب بعدم الاستمرار في الهيئة التأسيسية للدستور بصفته رئيسا لها أو ضمن أعضاء الهيئة، وأنه لن يباشر أو يزاول مقتضيات الوظيفة، أو أي عمل من أعمالها، اعتبارا من هذا التاريخ، وأنه يأمل بقبول بالاستقالة".

ووجه حديثه لناخبيه من الدائرة الرابعة على منحه الثقة، وأنه أقسم ألا يخون وطنه وأن لا يعيش إلا فيه، وأنه لم ينتم إلى أي حزب أو جماعة أو تنظيم، وأنه أدى عمله بأمانة كما أقسم على ذلك.