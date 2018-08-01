نتائج عملية واسعة للشرطة العراقية في ملاحقة عناصر "داعش"

دمرت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس/آب، المئات من عبوات "داعش"، وأوكاره وبقاياه في عملية نوعية شملت نحو 30 منطقة وقرية في محافظة كركوك، شمال بغداد.

وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم، أن قطعات الشرطة الاتحادية ضمن عمليات محافظة كركوك شرعت بتفتيش مناطق وقرى، هي:

© REUTERS / STRINGER القوات العراقية تطهر معمل غاز وترفع مخلفات لـ"داعش" غربي البلاد

(كوديلة _ صبيح التحتاني _ البواوي _ سلماس _ بونجينهم _ الدكمات _ البو سراج _ وادي الشاي _ اربيجيات _ شلاكة _ كصاد _ علي حمد _ الدب الكبير _ الدب الصغير _ جبل سيد اوى _ ربزة _ النوار _ المرزوك _ الدب _ الهيازية _ الخالدية _ بني هاشم _ بني حسن الأولى والثانية والثالثة _ الجهة الشرقية لتل الاسود).

وأضاف رسول أن العملية أسفرت عن القبض على 3 عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية في سيطرة قضاء مخمور _ أربيل، شمالي بغداد.

وعدد رسول باقي نتائج العملية، فقد تمكنت قوات الشرطة الاتحادية، وفقا لمعلومات استخبارية، من العثور على معمل لصنع العبوات، وحزامين ناسفين، و6 عبوات مختلفة الأنواع تم إتلافها.

كما عثرت القوات على 9 مساطر تفجير ومستمسكات تعود للقيادة في عصابات "داعش"، وجهازين ناقلين، و3 شرائح "سيم كارت" خطوط اتصال.

وعثرت القوات على مضافة للإرهابيين بداخلها 4 أحزمة ناسفة تم تفكيك ثلاثة منها وتدمير واحد، مع بدلات عسكرية مختلفة ومواد غذائية ووثائق لـ"داعش" الإرهابي تحتوي على قوائم أسماء.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic القوات العراقية تعثر على كمية أسلحة كبيرة من مخلفات "داعش" في الأنبار

وتابع رسول، وعثرت الشرطة الاتحادية أيضا على مضافة أخرى تحتوي على كلمات جفرية، وهاتف نقال وجعب صدرية ومواد أخرى، وقد تم تدميرها، فيما تم العثور على مضافة أيضاً في قرية بني حسن.

واختتم الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، بالإشارة إلى تفجير 325 عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" ضمن قرية كوديلة من قبل الجهد الهندسي للفرقة السادسة عشرة بالجيش العراقي والتي تم رفعها مسبقا خلال عمليات التطهير.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.