سيدة عراقية تستنجد بالسعودية... والمملكة ترد

استنجدت سيدة عراقية بالمملكة العربية السعودية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وردت المملكة عليها.

وطالبت سيدة عراقية تدعى شيرين، وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، بعلاج امرأة تعاني من التهاب الكبد الفيروسي، نظرا لحالتها المادية، حسب صحيفة الرياض السعودية.

وقالت السيدة العراقية إن المريضة تسكن أطراف العاصمة العراقية بغداد، وعلاجها يستمر 4 سنوات، ولا تستطيع شراء العلاج في العراق.

واتصلت وزارة الصحة السعودية بالسيدة، وأكدت لها التنسيق مع وزارة الصحة العراقية من أجل الحصول على تقارير كاملة عن حالتها.

بفضل الله وحمده علاج فيروس الكبد سي الآن متوفر وبنسبة شفاء تتجاوز الـ ٩٥٪، بعد أن كان من الامراض المستعصية.

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للحصول على العلاج اتصل بـ ٩٣٧.

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نسعى للقضاء عليه بشكل كامل في السعودية. https://t.co/PdpPHGme2H — توفيق الربيعة (@tfrabiah) July 30, 2018

وأعلن وزير الصحة السعودي وفر علاج فيروس الكبد سي الآن، وبنسبة شفاء تتجاوز الـ95%، بعد أن كان من الأمراض المستعصية.