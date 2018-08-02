ليبيا: إنقاذ 27 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية غربي البلاد

أعلنت مديرية الأمن في مدينة زوارة الليبية، غربي البلاد، اليوم الخميس، عن إنقاذ 27 مهاجرا غير شرعي، مشيرة إلى أنهم كانوا على متن قارب متهالك كاد أن يغرق بهم.

طرابلس-سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي لمديرية الأمن بزوارة نشر على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن "الفرق الأمنية المكلفة بهذا الملف والتابعة لمديرية أمن زوارة تمكنت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من إنقاذ 27 مهاجرا غير شرعي من موت

محقق، بعد أن كاد قاربهم المتهالك أن يغرق بهم".

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori ليبيا: هروب عناصر من مجلس شورى درنة أتجاه الأودية

وأضاف البيان بأن "المهاجرين كانوا من جنسيات مختلفة، ليبية وجزائرية وتونسية ومغربية"، مضيفة بأنه "كان من بينهم 5 نساء وطفلة ورجل مسن لا يقدر على الحركة والباقي رجال، حيث تم إنقاذهم قبالة سواحل مدينة زوارة".

وتابع البيان بأن "هؤلاء المهاجرين الذين تم إنقاذهم نقلوا إلى موقع تابع للمديرية من أجل تقديم الطعام والشراب لهم، ومعرفة بعض المعلومات التي تفيد التحقيق".

وأكدت مديرية الأمن بزوارة أن "محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تحتاج لعمل دؤوب وجهد متواصل، وهذا ما تقوم به الفرق الأمنية المكلفة بهذا الملف والتابعة لمديرية أمن زوارة".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، العميد أيوب قاسم، في العاصمة طرابلس، أمس الأربعاء 1 آب/أغسطس، أن حرس السواحل الليبي أنقذ 574 مهاجرا غير شرعي يوم الاثنين الماضي، قبالة السواحل الليبية، مشيرا إلى أن

المهاجرين كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية.