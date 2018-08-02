لافروف: يجب القضاء على الإرهابيين في إدلب وحل مسألة عودة اللاجئين

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأنه يجب القضاء على الإرهابيين في إدلب بالتزامن مع حل مسألة عودة اللاجئين إلى سوريا.

سنغافورة — سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين "العمل يجري على قدم وساق، ولا يزال هناك الكثير للقيام به، وبالتزامن مع القضاء على الإرهابيين الذين ما زالوا في إدلب على وجه الخصوص".

وبدأ الجيش السوري، منتصف حزيران/يونيو الماضي، عمليات لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع عمليات مصالحة وطنية أطلقتها الحكومة السورية في المنطقة.

وسيطرت وحدات الجيش، خلال اليومين الماضيين، على قرى وبلدات حيط وسحم الجولان وجلين في حوض اليرموك وضيقت الخناق على من تبقى من فلول إرهابيي "داعش" في المنطقة.

ويخوض الجيش السوري، منذ أكثر من سبع سنوات، معارك ضد العديد من المجموعات المسلحة المتطرفة ذات الولاءات المختلفة، أبرزها تنظيم" داعش" و "جبهة فتح الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وهما تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا وعدد من الدول.

وأدى القتال، وفقاً لإحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة، إلى سقوط أكثر من 300 ألف ضحية وتشريد وتهجير ملايين السوريين داخلياً وإلى الدول المجاورة وأوروبا.