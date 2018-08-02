ارتفاع حصيلة قتلى غارات "التحالف" أمام مستشفى الثورة والميناء في الحديدة لـ42

ارتفعت حصيلة الغارات التي شنها "التحالف العربي"، اليوم الخميس 2 أغسطس/ آب، على محيط مستشفى الثورة وميناء الصيد في مدينة الحديدة، إلى 42 قتيلا، وأكثر من 100 جريح.

القاهرة- سبوتنيك وقال مصدر طبي، في مستشفى الثورة في الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، "إن حصيلة الضحايا الذين سقطوا أمام مستشفى الثورة وميناء الصيد في الحديدة ارتفعت إلى 42 قتيلا وأكثر من 100 جريح".

وبينما اتهمت جماعة "أنصار الله" التحالف العربي بقيادة السعودية بشن غارة جوية على المدينة، لم يرد تعليق من التحالف الذي تقوده السعودية.

© AP Photo / Hani Mohammed مقتل 12 شخصا وإصابة 40 في غارات لـ"التحالف العربي" على الحديدة

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، في وقت سابق لوكالة " سبوتنيك "، بأن " طيران التحالف شن غارة على هنجر سوق السمك في ميناء الاصطياد بمدينة الحديدة، واستهدف بغارة أخرى تجمعات أمام بوابة مستشفى الثورة، ما أسقط عشرات القتلى".

وأضاف أن "مستشفى الثورة في مدينة الحديدة أطلق نداء استغاثة للتبرع بالدم لجرحى القصف، الذين نقل عدد منهم إلى مستشفى العلفي في ذات المدينة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد، منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد جماعة عناصر "أنصار الله" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وتقود القوات الحكومية، بإسناد من التحالف منذ 13 يونيو/ حزيران، عملية "النصر الذهبي" بهدف استعادة مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.