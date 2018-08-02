مقتل 4 مدنيين في حلب بقذائف صاروخية أطلقها إرهابيون... والجيش السوري يرد

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون، مساء اليوم الخميس، جراء عدد من القذائف الصاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة على المناطق الآمنة في مدينة حلب، شمالي سوريا.

وتركز الاستهداف الصاروخي على دوار "المهندسين" وسط المدينة وفي محيط مؤسسة المياه عند منطقة "المتحلق" الغربي للمدينة، كما سقطت بعض القذائف في حيي حلب الجديدة وشارع النيل والقسم الآمن من حي جمعية الزهراء.

© Sputnik . nour molhem 3 قتلى و8 جرحى بينهم أطفال بقذيفة صاروخية أطلقها الإرهابيون على حلب السورية

وأفاد شهود عيان لـ" سبوتنيك " بأن إحدى القذائف أصابت سيارة أجرة أثناء مرورها من "المتحلق" الغربي ما أدى إلى احتراقها بالكامل وإصابة جميع من فيها.

من جانبه بين رئيس الطبابة الشرعية في حلب الدكتور هاشم الشلاش لـ"سبوتنيك" بأن بعض الإصابات وصلت إلى المشافي بحالة خطرة نتيجة شظايا القذائف.

الجيش السوري لم يتأخر عن الرد موجها سلسلة من الضربات الصاروخية والمدفعية استهدفت مواقع تمركز المسلحين ومنصات إطلاق قذائفهم على أطراف حي جمعية الزهراء وفي منطقة الراشدين ومحيط البحوث العلمية غربي حلب.

وكانت المجموعات المسلحة قد استهدفت يوم أمس الأول حي الحمدانية الذي يعتبر من أكبر الأحياء السكنية مساحة في مدينة حلب، بأكثر من 8 قذائف صاروخية استهدفت التجمعات السكنية داخل الحي ومحيط "سوق الهال" الشعبي، ما أسفر حينها عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتسيطر المجموعات المسلحة التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" على معظم الأطراف الشمالية والشمالية الغربية من مدينة حلب بدءاً من "ضهرة عبد ربه" والصالات الصناعية في "الليرمون" وصولاً إلى أطراف حي جمعية الزهراء، في حين تنتقل السيطرة في الأطراف الغربية امتداداً من "جبل شويحنة" ومنطقة الراشدين وباقي قرى الريف الغربي المتاخمة للمدينة، إلى مسلحي "جبهة تحرير سوريا" التي تشكل عمادها كتائب "نور الدين الزنكي".