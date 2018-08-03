تسجيل
11:54 03 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    البرلمان اللبناني

    أسباب تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية

    facebook/Elie Sayegh
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    لفت النائب في البرلمان اللبناني، أسامة سعد، أن عملية تشكيل الحكومة تراوح مكانها من دون أي تقدم حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك عدة عقبات تحول دون تشكيلها، منها مرتبطة بالواقع المحلي اللبناني ومنها مرتبط بالأوضاع الإقليمية والدولية.

    وقال في حديث لـ"سبوتنيك": "الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة منقسمة على ذاتها وهذه أهم عقبة تواجه تشكيل الحكومة، فضلا عن أن المعايير التي على أساسها تتشكل الحكومة هي معايير مرتبطة بالواقع الطائفي والمذهبي الموجود في البلد، وبمصالح فئوية

    للأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، وغياب كامل لأي معيار وطني يفترض أن يكون بهذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة وتداعيات هذه الأحداث على الواقع اللبناني.

    سعد الحريري
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    الحريري يقول إنه متفائل بتشكيل الحكومة اللبنانية

    وأضاف: "كل هذه عوامل مهمة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عندما نتحدث عن تشكيل الحكومة، الانتباه إلى المخاطر أكانت مخاطر داخلية مرتبطة بأزمة اقتصادية ومالية كبيرة في البلد أو مخاطر مرتبطة بتداعيات الأحداث في المنطقة من سوريا إلى اليمن إلى العراق

    إلى ما يسمى بصفقة القرن وتداعياتها على الواقع اللبناني.

    كل هذه اعتبارات يجب الأخذ بها عندما نتحدث عن تشكيل حكومة مسؤولة عن تحصين الواقع السياسي في البلد لمصلحة الشعب اللبناني وليس لمصلحة الجهات الإقليمية أو الدولية، وأنا لا أرى أن السلوك السياسي الآن في هذه الوجهة، نرى سلوك سياسي مختلف

    يركز على المحاصصات التي لها طابع مذهبي وطائفي وفئوي".

    وأشار سعد إلى أنه "لا يوجد أي طرف دولي أو إقليمي أظهر أنه يضغط باتجاه تعطيل تشكيل الحكومة، ولكن هناك توازنات لبنانية محلية ولها إمتدادات إقليمية، نحن أمام صراعات لها طابع إقليمي ودولي في المنطقة لها انعكاساتها على لبنان".

    شعار حزب الله من الانتخابات النيابية اللبنانية
    © Sputnik . Zahraa El-Amer
    "حزب الله": التدخلات السعودية في تشكيل الحكومة اللبنانية لم تعد سرا

    وأكد أن تشكيل الحكومة هو خطوة باتجاه تحديد سياسات لاحقة سينتهجها لبنان في ظل هذه الأوضاع الإقليمية المضطربة، أي سياسات سيتبع نقطة أخرى للخلاف ستكون في البيان الوزاري وفي أي سياسات سيعتمد لبنان خصوصا بملفات استراتيجية كبيرة مثل

    الاستراتيجية الدفاعية ومثل ملف النزوح السوري المطروح على بساط البحث عبر المبادرة الروسية، أو قضايا مرتبطة بانعكاسات السياسات الأمريكية التصعيدية في فلسطين على الواقع الفلسطيني في لبنان، وموضوع الضغوطات الاقتصادية التي تمارس على لبنان من

    أجل تقليص نفوذ "حزب الله" وإيران كما تقول الإدارة الأمريكية وبعض حلفائها من الأنظمة العربية، المؤسف الاعتبارات الوطنية غائبة تماما عن مقاربة كل هذه الملفات الحساسة والدقيقة والخطرة.

    واعتبر سعد أن انعكاسات الوضع الاقتصادي على الواقع الاجتماعي ملموس من خلال ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والكساد الاقتصادي والتجاري، وتعطل الأعمال والإفلاسات وهذه مشاهدات حية نراها في الواقع اللبناني يوميا نتيجة تردي الوضع الاقتصادي، وأصبح

    واضحا أن هناك مؤشرات سلبية على المستوى الاجتماعي تشير إلى عمق الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان.

     

     

    انظر أيضا:

    هل ولادة الحكومة اللبنانية... بانتظار الفرج في هلسنكي
    الخلاف المسيحي المسيحي يعيق تشكيل الحكومة اللبنانية
    الحريري يدعو إلى الترفع عن الخلافات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
    الكلمات الدلالية:
    تشكيل الحكومة اللبنانية, اجتماع الحكومة اللبنانية, نواب, وزراء, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الاحتفال بيوم قوات الإنزال الجوي في منطقة إيفانوفو
    قوة السماء القاهرة... القوات المظلية الروسية
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك