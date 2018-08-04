الصومال... اشتباكات بعد اقتحام مقر الخارجية ومحاولة اعتقال نائب الوزير

قالت صحيفتان صوماليتان إن قوات أمنية اقتحمت مبنى وزارة الخارجية في العاصمة مقديشو، اليوم السبت، وحاولت اعتقال نائب وزير الخارجية الصومالية، مختار مهد داود، واقتيادته إلى دائرة المباحث الجنائية.

وبحسب صحيفتي "مقديشو"، و"الصومال الجديد"، وقعت مناوشات واشتباكات بين الحرس الشخصي لنائب الوزير وبين القوات الأمنية التي اقتحمت مكتب نائب الوزير داخل مبنى وزارة الخارجية الصومالية دون وقوع إصابات.

© REUTERS / Feisal Omar مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة حفظ السلام في الصومال حتى نهاية مايو 2019

وذكرت الإذاعات المحلية في مقديشو أن المدعي العام، أحمد طاهر علي، أصدر مذكرة اعتقال بحق نائب وزير الخارجية الصومالية مختار مهد داود، دون توضيح التهم الموجهة إليه.

وأضافت أن قائد قوات الشرطة الصومالية، الجنرال بشير علي محمد، تدخل في الأمر ونجح في حل المشكلة بطريقة سلمية بعد لقائه بنائب الوزير مختار مهد وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وكانت قوات الأمن الصومالية قد داهمت منزل مدير عام في وزارة المساعدات وإدارة الكوارث ليلا واعتقلته بتهم تتعلق بالفساد واختلاس أموال مخصصة للنازحين في داخل البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة هي الأولى من نوعها لاعتقال نائب وزير في الحكومة منذ اختيار الرئيس فرماجو في فبراير/ شباط عام 2017، وفقا لصحيفة "مقديشو".