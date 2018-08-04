إيطاليا تتدخل لإنقاذ اقتصاد 3 دول عربية

أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أنه سيزور دول المغرب، وتونس، والجزائر قريبا فيما تعد بلاده مشاريع قيمتها نحو مليار يورو لدعم اقتصاد تلك الدول.

القاهرة — سبوتنيك. ونشر سالفيني، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت، مقتطفات من حواره مع قناة "سكاي تي جي 24"، قال فيه: "سأكون قريبا في تونس، والمغرب والجزائر"، مضيفا، "نعد لمشاريع قيمتها نحو مليار (يورو) لدعم الاقتصاد والعمل في تلك الدول".

© AFP 2018 / AXEL SCHMIDT مصر تطلب دعم الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تجدر الإشارة إلى أن أوروبا تعيش حاليا أكبر أزمة هجرة منذ فترة الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من أن أعداد المهاجرين تراجعت كثيرا عن عام 2016، إلا أن القضية لا تزال تمثل تحديا كبيرا لأوروبا التي تكافح من أجل مواجهة تدفق المهاجرين، وإفريقيا التي تخسر شبابها الذين يغامرون بحياتهم في عرض البحر ليصلوا إلى البلدان الأوروبية.

وعين سالفيني وزيرا للداخلية عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في آذار/ مارس الماضي، وهو معروف بسياساته المناهضة للهجرة غير الشرعية.

وفي حواره مع القناة، ذكر سالفيني أنه "في الساعات الماضية، وصل إلى لامبيدوزا 135 مهاجرا غير شرعي معظمهم من تونس"، مؤكدا أن "هؤلاء أهدروا المال، والوقت، والجهد، وسيجري ترحيلهم إلى بلادهم قريبا".