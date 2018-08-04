الفلبين تهدد بإرسال سفينة حربية إلى شواطئ ليبيا

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، إنه قد يرسل أحدث فرقاطة في البحرية إلى المنطقة الواقعة قبالة سواحل ليبيا، في مسعى لإنقاذ ثلاثة فلبينيين وكوري جنوبي خطفوا الشهر الماضي من محطة مياه في ليبيا.

وكانت كوريا الجنوبية قد حولت، وفقا لما ذكرته وكالة أنبائها الرسمية (يونهاب)، مسار سفينة تشارك في عمليات لمكافحة القرصنة في خليج عدن للمساعدة في الإفراج عن الأربعة الذين خطفوا قبل نحو شهر.

وقال دوتيرتي إنه قد يفعل نفس الشيء وسيطرح المسألة خلال اجتماع اعتيادي لكبار قادة الجيش والشرطة الأسبوع القادم.

© Sputnik . Vladimir Fedorenko فزع في ليبيا بسبب سمكة سامة انتشرت على الشواطئ

وأضاف في كلمة: "إذا بدأوا يؤذون هؤلاء الفلبينيين فسأرسل فرقاطة إلى هناك…لا أمزح".

وخطفت جماعة مسلحة مجهولة الأربعة قرب منطقة الشويرف في ليبيا. ونشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع للمخطوفين الأربعة وهم يؤكدون هوياتهم وجنسياتهم ويناشدون رئيسي الفلبين وكوريا الجنوبية المساعدة.

وحسب مقطع الفيديو المتداول بعث المهندسون إلى حكوماتهم رسالة استغاثة من وسط الصحراء، مؤكدين أنهم بلا مأوى ولا طعام ولا دواء، ويرغبون في العودة إلى ذويهم.

ويظهر مقطع الفيديو المهندسين، 3 فلبينيين وكوري جنوبي، مفترشين رمال الصحراء، تحيط بهم مجموعة مسلحة يظهر أحدهم وراءهم، والآخر قريبا منهم.