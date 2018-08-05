أكثر من مائة ألف جولة تفتيشية على المحال النسائية في السعودية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأحد، أن فرق التفتيش التابعة لها نفذت، منذ بداية العام الجاري، 104459 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف المناطق بالبلاد، بغرض التحقق من التزامها بقرار "تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها".

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة على الإنترنت، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، قوله، إن "الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 94460 منشأة، بنسبة 86%، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 9999 منشأة، وبنسبة 14%".

وأوضح أبا الخيل، أن فرق التفتيش ضبطت 9590 مخالفة للقرار، بينها 4996 مخالفة توطين (سعودة)، و3337 مخالفة تأنيث.

كانت الوزارة أطلقت المرحلة الثالثة من حملتها هذه، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة وغيرها.

كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والاكسسوارات، والجلابيات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة.

وشملت الحملة أيضا أقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة (المولات)، والتي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

وتأخر قرار بدء المرحلة الثالثة متأخرا أكثر من عام كامل عن موعده المقرر في المخطط الزمني لتنفيذ الخطة، التي بدأت في العام 2011، لتطبق على 4 مراحل.

وتهدف الخطة الحكومية الخاصة بتأنيث وتوطين محلات بيع المستلزمات النسائية، إلى خفض نسب البطالة المرتفعة بين نساء المملكة المحافظة.