تحذير من الأوقاف المصرية لأئمة بعثة الحج خاص بوجودهم في السعودية

وشدد وزير الاوقاف على ضرورة الالتزام بعدم الحديث في السياسة أو الإجابة عن أي سؤال متعلق بها، وعدم الدخول في جدال ديني مع أي وفد من دول أخرى، وذلك بحسب ما نقل عنه موقع "بوابة الأهرام".
ونوه جمعة إلى أن توجيهات المملكة العربية السعودية في كل ما يتصل بالنظام واجبة التنفيذ، مشيرا إلى أن البعثة المصرية الرسمية هي الوحيدة التي تصطحب معها علماء ووعاظا.
وتبلغ حصة مصر في الحج هذا العام 78 ألف حاج.
وإلى جانب عمليات نقل الحجاج المصريين، أعلن مصدر ملاحي مصري، أمس السبت، أنه سيتم نقل 3321 حاجا فلسطينيا على متن عدد من الرحلات الجوية خلال 4 أيام، إلى السعودية لأداء فريضة الحج.
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