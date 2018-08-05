تحذير من الأوقاف المصرية لأئمة بعثة الحج خاص بوجودهم في السعودية

حذر وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، اليوم الأحد 5 أغسطس/ آب، الأئمة المرافقين لبعثة بلاده في الحج من التحدث في السياسة، مؤكدا أنه "لا سياسة في أثناء وجودهم داخل الأراضي السعودية".

وشدد وزير الاوقاف على ضرورة الالتزام بعدم الحديث في السياسة أو الإجابة عن أي سؤال متعلق بها، وعدم الدخول في جدال ديني مع أي وفد من دول أخرى، وذلك بحسب ما نقل عنه موقع "بوابة الأهرام".

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وتذكر السلطات السعودية بشكل دائم بضرورة أن تكون فريضة الحج عبادة وتقديس فقط، وليس للحديث بالسياسة و المناقشات السياسية

ونوه جمعة إلى أن توجيهات المملكة العربية السعودية في كل ما يتصل بالنظام واجبة التنفيذ، مشيرا إلى أن البعثة المصرية الرسمية هي الوحيدة التي تصطحب معها علماء ووعاظا.

وتبلغ حصة مصر في الحج هذا العام 78 ألف حاج.

وإلى جانب عمليات نقل الحجاج المصريين، أعلن مصدر ملاحي مصري، أمس السبت، أنه سيتم نقل 3321 حاجا فلسطينيا على متن عدد من الرحلات الجوية خلال 4 أيام، إلى السعودية لأداء فريضة الحج.