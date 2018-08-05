بعثة الحج الليبية تنفي وفاة 4 حجاج في السعودية

قال عبد الرزاق الغرياني، رئيس لجنة الاستقبال والتوديع ببعثة الحج الليبية في الرياض، إنه لم يسجل أي حالات وفاة حتى الآن.

وأضاف، في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن ما تم تداوله بشأن وفاة 4 حجاج ليبيين من كبار السن خلال الأيام الماضية بالسعودية غير دقيق، وأن كافة الإجراءات تتم بشكل يسير، ولا يوجد أي عقبات في عملية استقبال الحجاج في السعودية وتوزيعهم على السكن الخاص بهم.

© REUTERS / SUHAIB SALEM تحذير من الأوقاف المصرية لأئمة بعثة الحج خاص بوجودهم في السعودية

وأشار إلى أن اللجنة الإعلامية ببعثة الحج ستعد تقريرا بكافة التفاصيل الخاصة بالحجاج التي لم يسجل بها أي إخفاقات حتى الآن.

وكانت بعض المواقع الإخبارية الليبية نشرت تقارير عدة عن وفاة 4 حجاج من كبار السن نتيجة عدم وجود مرافقين معهم، كما نشرت صحيفة "المتوسط" تقريرا حول اعتقال جهاز المباحث العامة في طرابلس لرئيس الهيئة العامة للأوقاف بحكومة الوفاق الوطني عباس القاضي، وذلك بعد شكاوى تقدم بها أهالي الحجاج، على خلفية قرار منع اصطحاب مرافقين مع كبار السن من حجاج بيت الله الحرام، حسب الصحيفة.

وذكر التقرير أن مصادر أمنية في المباحث العامة في طرابلس سجلت 4 حالات وفاة وسط الحجاج الليبيين، 3 منهم قضوا نحبهم في جدة والرابع في معيتيقة.