بعثة الحج الليبية تنفي وفاة 4 حجاج في السعودية

وأضاف، في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن ما تم تداوله بشأن وفاة 4 حجاج ليبيين من كبار السن خلال الأيام الماضية بالسعودية غير دقيق، وأن كافة الإجراءات تتم بشكل يسير، ولا يوجد أي عقبات في عملية استقبال الحجاج في السعودية وتوزيعهم على السكن الخاص بهم.
وكانت بعض المواقع الإخبارية الليبية نشرت تقارير عدة عن وفاة 4 حجاج من كبار السن نتيجة عدم وجود مرافقين معهم، كما نشرت صحيفة "المتوسط" تقريرا حول اعتقال جهاز المباحث العامة في طرابلس لرئيس الهيئة العامة للأوقاف بحكومة الوفاق الوطني عباس القاضي، وذلك بعد شكاوى تقدم بها أهالي الحجاج، على خلفية قرار منع اصطحاب مرافقين مع كبار السن من حجاج بيت الله الحرام، حسب الصحيفة.
وذكر التقرير أن مصادر أمنية في المباحث العامة في طرابلس سجلت 4 حالات وفاة وسط الحجاج الليبيين، 3 منهم قضوا نحبهم في جدة والرابع في معيتيقة.
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