صورة... مسن سعودي يواظب على الحج لـ 50 عاما

استطاع رجل مسن من المملكة العربية السعودية، أن يواظب على تأدية فريضة الحج الإسلامية، لعقود من الزمن حيث يعتبر الأكثر تأدية لتلك الفريضة.

وبحسب صحيفة عاجل 24 السعودية، روى مواطن سعودي مسن بعضا من ذكريات رحلاته للحج، مبینا أنه حج حتى الآن 50 حجة، حيث كانت المرة الأولى منذ 54 عاما.

© REUTERS / SUHAIB SALEM السعودية تكشف عن حجم التجهيزات الطبية خلال فترة الحج

وتابعت الصحيفة أن الرجل يدعى، العم غريب غنیم الحربي، مشيرة إلى أنه قال: "إنه لم ينقطع عن الحج منذ ذلك العام، مبینا أن أول حجة كانت عن نفسه، أما البقیة فكانت عن والديه، وبعض أقاربه.

وتابع، أن أول حجة له كانت مع قاضي أملج في ذلك الوقت الراحل حامد أبو عطي، موضحة أنهم توجها في البداية إلى المدينة المنورة، ومكثوا فيها ثلاثة أيام ومن ثم توجها إلى مكة المكرمة.

وأضاف أنهما كانا 25 شخصا من رجال ونساء وأمیرهم الشیخ أبو عطي، الذي علمهم كل مناسك الحج وأحكامه، لافتا إلى أن تحركهم كان بثلاث سیارات واحدة للنساء وأخرى للرجال، والثالثة لحمل الخیام والمؤن.

وأشار الحربي إلى أن الشیخ أبو عطي كلف كلا منهم بمهمة لیقوم بها خلال رحلتهم للحج، فكان أحدهم مسؤولا عن الماء والمحافظة على عدم انقطاعه، وآخر عن تجهیز الطعام، وثالث للنظافة، مبینا أن مهمته كانت إعداد الشاي.

وذكر أن شدة الحر هي أكثر ما كان يتعبهم خلال الحج، ولذلك كانوا يقومون برش أجسادهم بالماء للتخفیف عنھم، مشیرا إلى بعض العادات التي ترتبط بالحج مثل وداع الحاج بالأهازيج واستقباله بها بجانب طلاء منزل الحاج بالألوان ترحیبا بقدومه.