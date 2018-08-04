صورة... مسن سعودي يواظب على الحج لـ 50 عاما

وبحسب صحيفة عاجل 24 السعودية، روى مواطن سعودي مسن بعضا من ذكريات رحلاته للحج، مبینا أنه حج حتى الآن 50 حجة، حيث كانت المرة الأولى منذ 54 عاما.
وتابعت الصحيفة أن الرجل يدعى، العم غريب غنیم الحربي، مشيرة إلى أنه قال: "إنه لم ينقطع عن الحج منذ ذلك العام، مبینا أن أول حجة كانت عن نفسه، أما البقیة فكانت عن والديه، وبعض أقاربه.
وتابع، أن أول حجة له كانت مع قاضي أملج في ذلك الوقت الراحل حامد أبو عطي، موضحة أنهم توجها في البداية إلى المدينة المنورة، ومكثوا فيها ثلاثة أيام ومن ثم توجها إلى مكة المكرمة.
وأضاف أنهما كانا 25 شخصا من رجال ونساء وأمیرهم الشیخ أبو عطي، الذي علمهم كل مناسك الحج وأحكامه، لافتا إلى أن تحركهم كان بثلاث سیارات واحدة للنساء وأخرى للرجال، والثالثة لحمل الخیام والمؤن.
مسن سعودي يؤدي فريضة الحج كل عام لمدة 50 سنة.— أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٤ أغسطس ٢٠١٨
.#الحج #الحجاج #السعودية
. pic.twitter.com/RkSyTr1xMY
وأشار الحربي إلى أن الشیخ أبو عطي كلف كلا منهم بمهمة لیقوم بها خلال رحلتهم للحج، فكان أحدهم مسؤولا عن الماء والمحافظة على عدم انقطاعه، وآخر عن تجهیز الطعام، وثالث للنظافة، مبینا أن مهمته كانت إعداد الشاي.
وذكر أن شدة الحر هي أكثر ما كان يتعبهم خلال الحج، ولذلك كانوا يقومون برش أجسادهم بالماء للتخفیف عنھم، مشیرا إلى بعض العادات التي ترتبط بالحج مثل وداع الحاج بالأهازيج واستقباله بها بجانب طلاء منزل الحاج بالألوان ترحیبا بقدومه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)