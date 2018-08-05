مصر للطيران تسير 12 رحلة خاصة لخدمة حجاج فلسطين

قالت شركة مصر للطيران إنه من منطلق الدور الريادي التي تقوم به في شمال القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، تقلع اليوم الأحد، أولى رحلات الجسر الجوي الذي تسيره مصر للطيران لخدمة حجاج فلسطين.

وحسب بيان الشركة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أنه من المقرر أن تسيير الشركة 12 رحلة جوية من مطار القاهرة الدولي إلى جدة، لسفر 3321 حاجا من حجاج دولة فلسطين بواقع 3 رحلات يوميا حتى نهاية مرحلة سفر الحجاج في 8 أغسطس/ آب 2018.

© AP Photo / Khalid Mohammed بعثة الحج الليبية تنفي وفاة 4 حجاج في السعودية

وتبدأ مرحلة العودة في 30 أغسطس/ آب الجاري، وتنتهي في 2 سبتمبر/ أيلول 2018 القادم.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير حاليا رحلات خاصة لخدمة حجاج باماكو بمالي، وذلك بإجمالي 20 رحلة جوية لنقل 5320 حاجا من دولة مالي، وقد أقلعت أولى هذه الرحلات في 26 يوليو/ تموز الماضي، ومن المقرر أن تنتهي في 11 أغسطس/ آب الجاري، وتبدأ مرحلة العودة في 27 أغسطس لتنتهي آخر هذه الرحلات في 8 سبتمبر القادم.