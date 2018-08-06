البحرين تتضامن مع السعودية وتؤيد إجراءاتها بحق كندا

أكدت البحرين تضامنها مع السعودية، بعد قرار الأخيرة استدعاء سفيرها في كندا، واعتبار السفير الكندي في الرياض شخصا غير مرغوب فيه.

وذكرت البحرين، في بيان لها، اليوم الاثنين 6 أغسطس/آب، أنها مع السعودية "في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وضد كل من يحاول المساس بسيادتها"، وذلك وفقا لــ"وكالة الأنباء البحرينية".

© REUTERS / السعودية تستدعي سفيرها في كندا وتعتبر السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه

كما أكدت البحرين "تأييدها المطلق فيما تتخذه السعودية من إجراءات ردا على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، بشأن ما سمته نشطاء المجتمع المدني"، مشددة على "ضرورة احترام أنظمة السعودية والسلطة القضائية فيها، والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول".

وتابع البيان: "وإذ تعرب مملكة البحرين عن أسفها لموقف كندا وتدخلها المرفوض جملة وتفصيلا في الشؤون الداخلية للسعودية استنادا إلى معلومات غير صحيحة تتنافى تماما مع الحقيقة والواقع، فإنها تؤكد على وقوفها في صف واحد مع السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها".