مصر تخطط لرفع إنتاجية حقل الغاز "ظهر" إلى ملياري قدم مكعب يوميا

أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، أن بلاده تخطط لرفع إنتاجية حقل "ظهر" من الغاز الطبيعي إلى ملياري قدم مكعب يوميا خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

القاهرة- سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين 6 أغسطس/ آب: "أعلن الملا خلال جولته بحقل ظهر أنه من المخطط أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل [ظهر] ليبلغ نحو مليار و750 مليون قدم مكعب غاز يوميا قبل نهاية الشهر الحالي".

كما ذكر الوزير أن الحقل سيواصل زيادة إنتاجه ليبلغ نحو 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف أن "الشركات الوطنية المنفذة للمشروع تنفذ حاليا تجارب تشغيل وحدتين جديدتين بمحطة معالجة الغاز وتقترب من انتهاء الأعمال البحرية لضخ الإنتاج الجديد من الغاز من الآبار الواقعة بالمياه العميقة عبر خط أنابيب بقطر 30 بوصة جاري اختباره قبل التشغيل الفعلي".