صحيفة: تحالف علني لأول مرة... زعيم عربي يؤيد الهجوم على إسرائيل

زعم موقع "ديبكا" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن أحد الزعماء العرب علق الاعتراف بدولة إسرائيل بعد رفضه مبادرة مصرية أممية لتسوية الوضع في قطاع غزة.

وقال الموقع الإسرائيلي، في تقرير نشره مساء أمس الأحد، إن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس ينوي حل السلطة الفلسطينية، وتعليق الاعتراف بإسرائيل بعد رفضه المبادرة المصرية الأممية".

وأضاف التقرير، أن "عباس رفض بشدة تلك المبادرة، داعيا حماس للتحالف معه على أساس أن لا الأمم المتحدة ولا مصر يمكنهما تقرير مصير قطاع غزة بل الفلسطينيون وحدهم".

وادعى التقرير، أن "الخطوة الأولى التي اتخذها الرئيس الفلسطيني بعد رفض المبادرة المصرية الأممية تتمثل في تشجيع حركة حماس لمواصلة هجماتها على إسرائيل، وعدم قبول أية هدنة، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس السلطة الفلسطينية تحالفه العلني مع حماس، ودعم إطلاقها البالونات والطائرات الورقية الحارقة".

وأشار التقرير، إلى أن "الخطوة التالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ستكون إعلانه حل السلطة الفلسطينية، وتعليق الاعتراف بإسرائيل وإلغاء اتفاقات أوسلو عام 1993".