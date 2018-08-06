اليمن... الجيش يصد هجمات لـ"أنصار الله" غرب تعز

تجددت المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "أنصار الله" نفذوا اليوم الاثنين 6 أغسطس/ آب، هجومين على مواقع عسكرية في منطقة الميدان بعزلة العبدلة في مديرية مقبنة غرب تعز، وأن الجيش تصدى لهما عقب معارك عنيفة استمرت على مدى ساعات".

© REUTERS / Faisal Nasser اليمن... مقتل وإصابة 150 من قوات التحالف في الساحل الغربي

وأشار إلى إحباط محاولة تقدم لمقاتلي " أنصار الله " من الجهة الغربية لجبل العويد والشرقية للقرى المتاخمة لمنطقة جواعة في ذات المديرية.

وأضاف بأن اشتباكات متقطعة دارت بين الطرفين في محيط جبل القوز ومنطقة قهبان جنوب مقبنة، مؤكدا تكبيد "أنصار الله" خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال المواجهات.

وكان الجيش اليمني قد أعلن مطلع يوليو المنصرم، على لسان قائد جبهة مقبنة، العقيد حميد الخليدي، السيطرة على 7 قرى في مقبنة تقدر مساحتها بـ60 كيلومترا مربعا، وعدد من المواقع المهمة أبرزها سلسلة جبال العويد الاستراتيجية وتلال النوبة وقرى أخرى محيطة بجبل الحصن المطل على عزلة الأخلود.