اليمن... الجيش يصد هجمات لـ"أنصار الله" غرب تعز

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "أنصار الله" نفذوا اليوم الاثنين 6 أغسطس/ آب، هجومين على مواقع عسكرية في منطقة الميدان بعزلة العبدلة في مديرية مقبنة غرب تعز، وأن الجيش تصدى لهما عقب معارك عنيفة استمرت على مدى ساعات".
وأضاف بأن اشتباكات متقطعة دارت بين الطرفين في محيط جبل القوز ومنطقة قهبان جنوب مقبنة، مؤكدا تكبيد "أنصار الله" خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال المواجهات.
وكان الجيش اليمني قد أعلن مطلع يوليو المنصرم، على لسان قائد جبهة مقبنة، العقيد حميد الخليدي، السيطرة على 7 قرى في مقبنة تقدر مساحتها بـ60 كيلومترا مربعا، وعدد من المواقع المهمة أبرزها سلسلة جبال العويد الاستراتيجية وتلال النوبة وقرى أخرى محيطة بجبل الحصن المطل على عزلة الأخلود.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)