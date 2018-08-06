أول تعليق لوزير الخارجية السعودي على أزمة المملكة مع كندا

وكتب الجبير على "تويتر" اليوم الاثنين 6 أغسطس / آب: "المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية"، مضيفا: "نتعامل مع ذلك بكل حزم".
وأضاف في تدوينة أخرى: "الموقف الكندي المستغرب مبنى على معلومات مضللة، وإيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القانونية التي كفلت حقوقهم".
2- الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة، وإيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم— عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) August 6, 2018
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، أن المملكة، استدعت سفيرها في كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.
وانتقدت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورا، مشيرة إلى أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومناف للحقيقة.
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