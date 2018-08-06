أول تعليق لوزير الخارجية السعودي على أزمة المملكة مع كندا

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن المملكة العربية السعودية ستتعامل مع أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، مضيفا: "ستتعامل مع تلك المحاولات بكل حزم".

© AP Photo / مجلس التعاون الخليجي يعلق على قرار السعودية بشأن كندا

جاء ذلك تعليقا على تغريدة للسفارة الكندية في الرياض عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ"الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية ، مطالبة سلطات المملكة بالإفراج عنهم فورا وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان".

وكتب الجبير على "تويتر" اليوم الاثنين 6 أغسطس / آب: "المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية"، مضيفا: "نتعامل مع ذلك بكل حزم".

وأضاف في تدوينة أخرى: "الموقف الكندي المستغرب مبنى على معلومات مضللة، وإيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القانونية التي كفلت حقوقهم".

2- الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة، وإيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) August 6, 2018