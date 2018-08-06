السعودية تتخذ إجراء جديدا ضد كندا

اتخذت المملكة العربية السعودية إجراء جديدا ضد كندا، على خلفية الأزمة بين البلدين، التي تسببت فيها تصريحات صادرة عن السفارة الكندية في الرياض بشأن السعودية.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الاثنين 6 أغسطس / آب، وقف رحلاتها الجوية من وإلى تورنتو في كندا اعتبارا من الاثنين المقبل، بحسب قناة الإخبارية السعودية.

ولفتت إلى أنه سيتم إعفاء جميع التذاكر الصادرة من أية قيود أو رسوم عند الإلغاء.

وذكرت الصفحة الرسمية للخطوط الجوية السعودية على "تويتر" أن إيقاف رحلاتها من وإلى تورنتو، سيبدأ في 13 أغسطس الجاري، وأنه سيكون بإمكان أصحاب التذاكر، التي تم حجزها مسبقا، استعادة قيمتها.

ولفتت في بيانها إلى أنها ستعمل على توفير حلول بديلة للقادمين إلى المملكة أو المتجهين إلى تورنتو.

الخطوط السعودية: إعفاء جميع التذاكر الصادرة من وإلى تورنتو بكندا من أية قيود أو رسوم عند الإلغاء. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 6, 2018

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، أن المملكة استدعت سفيرها في ‫كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وانتقدت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورا، مشيرة إلى أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومناف للحقيقة.

يتبع…