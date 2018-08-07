بعد التهديد بتكرار هجمات 11 سبتمبر في كندا... السعودية تتخذ إجراء عاجلا

نشر حساب "إنفوجرافيك السعودية" على "تويتر" تغريدة حملت تهديدا ضمنيا لكندا بتكرار أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي شهدت اصطدام طائرتين مدنيتين ببرجي التجارة العالميين في مدينة نيويورك الأمريكية.

وظهرت التغريدة، في خلفيتها طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الكندية في طريقها للاصطدام ببرج CN الواقع في تورونتو. وكتب على الصورة، بعد الأزمة التي اندلعت بين السعودية وكندا: "يحشر أنفه فيما لا يعنيه" بالإضافة لمثل عربي يقول: "من يتدخل فيما لا يعنيه يلقى ما لا يرضيه".

Now deleted, here a screenshot of the threatening Saudi "infographic" featuring an airliner headed for the Toronto skyline. pic.twitter.com/LrkCLxxjFk — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 6, 2018

وقد وصف القائم على الحساب التغريدة بـ"غير الموفقة" وكتب، قائلا: "نشر الحساب صورة غير موفقة في تغريدة سابقة، ولهذا السبب قمنا بحذفها مباشرة". وأضاف أن "المقصود من الطائرة كان أن ترمز إلى عودة السفير، وقد ظهر لنا أن المغزى منها غير واضح وأن ما فهم منها كان غير المقصود"، معتذرا عما حدث.

وعلقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على ذلك بأن السعودية تبدو وكأنها تهدد كندا بهجمات على طراز هجمات 11 سبتمبر، والتي شارك فيها 15 مواطنا سعودياً (من أصل 18) في تنفيذها.

بدوره، أعلن حساب وزارة الإعلام السعودية، أنه بناء على ما ورد للوزارة من شكاوى بخصوص الصورة المصاحبة للإنفوغرافيك الذي نشره حساب @Infographic_ksa، فقد قامت الوزارة بإخطار المواطن صاحب الحساب بإغلاق الحساب لحين انتهاء الإجراءات النظامية والتحقيق في الموضوع وفقا للأنظمة الخاصة بالنشر الإلكتروني المعمول بها في المملكة.

بناء على ماورد للوزارة من شكاوى بخصوص الصورة المصاحبة للانفوغرافيك الذي نشره حساب @Infographic_ksa فقد قامت الوزارة بإخطار المواطن صاحب الحساب بإغلاق الحساب لحين انتهاء الإجراءات النظامية والتحقيق في الموضوع وفقا للأنظمة الخاصة بالنشر الإلكتروني المعمول بها في المملكة. pic.twitter.com/AxtqdQ6Km4 — وزارة الإعلام (@media_ksa) August 6, 2018

وشهدت العلاقات بين السعودية وكندا توترا في الفترة الأخيرة على خلفية اتهام الرياض لوزيرة خارجية كندا وسفارتها في المملكة بالتدخل في الشؤون الداخلية للسعودية. وأدى الأمر إلى طرد الرياض السفير الكندي لديها، كما استدعت سفيرها في كندا للتشاور.