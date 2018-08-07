الخارجية اليمنية: التدخل الكندي في الشؤون السعودية سافر وغير مسؤول

عبرت وزارة الخارجية اليمنية عن استنكارها للتصريحات التي صدرت مؤخرا عن كندا، حول نشطاء المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية.

واعتبرت الخارجية اليمنية أن التصريحات الكندية بمثابة "تدخل سافر وغير مقبول في العلاقات بين الدول".

© REUTERS / Khaled Abdullah الحوثي يقدم دعوة لكندا بعد طرد سفيرها من السعودية

وأعربت الخارجية في بيان صحفي "عن أسفها الشديد للموقف الكندي اللامسؤول وتدخلها غير المقبول بالمطلق في الشؤون الداخلية للسعودية، الدولة ذات السيادة والتي تسود فيها سلطة القانون وتحمي حقوق الإنسان في ظل حرصها على الأمن والسلام الذي يحفظ لمجتمعها استقرارا اجتماعيا تفتقد إليه الكثير من الدول".

وأكدت "وقوف اليمن التام والكامل مع السعودية في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية أو المساس بسيادتها"، مشيرة إلى ضرورة احترام القوانين والأنظمة والإجراءات القضائية السعودية من منطلق الحدود الصارمة في العلاقات الدولية وعدم التدخل في شؤونها.

​اليمن يعرب عن رفضه المطلق لأي مساس بسيادة السعودية وتؤكد تضامنها التام مع للمملكة. https://t.co/LcJWFr7J6n pic.twitter.com/D6Sps2K5pY

— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) August 6, 2018

وشددت على "حق المملكة المطلق في الإجراءات التي تتخذها لضمان السلم الاجتماعي ومكافحة الجريمة ودعمها لإجراءاتها البناءة التي تتخذها للقيام بمسؤوليتها في الحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها".

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس الاثنين، أن المملكة، استدعت سفيرها في ‫كندا للتشاور، وقررت اعتبارالسفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وانتقدت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورا، مشيرة إلى أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومناف للحقيقة.