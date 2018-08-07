طلاب سعوديون يوجهون رسالة للملك سلمان من كندا (فيديو)

أرسل 3 طلاب سعوديين يدرسون في كندا، رسالة مصورة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يؤكدون فيها وقوفهم مع قرار المملكة في الإجراءات التي اتخذتها ضد كندا.

وقال أحد الطلاب في الرسالة، إنهم اجتمعوا بعد معرفتهم بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات السعودية، ويقفون مع بلدهم ومع الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان قلبا وقالبا.

وفي السياق ذاته، تحدث المبتعث السعودي إلى كندا فيصل الدوسري إلى "سبوتنيك"، وقال إنه تضامنا مع قرار الحكومة السعودية بقطع العلاقات مع كندا، طلب من الجامعه التي يدرس فيها بسحب ملفه، وتواصل مع جامعات في دول أخرى عربية وأجنبية لطلب الالتحاق بها للدراسة وأنه بانتظار الرد، مؤكدا أنه يجري حجوزات الطيران لعائلته وأصدقائه المبتعثين للعودة إلى السعودية.

وأصدرت المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، قرارا بوقف برامج التدريب والبعثات والزمالة إلى كندا، وتنقل المبتعثين إلى دول أخرى.

وقررت المملكة العربية السعودية وقف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، ونقل المبتعثين السعوديين إلى دول أخرى، بعد قرارها تجميد العلاقات الاقتصادية مع كندا وسحب سفيرها واعتبار السفير الكندي شخصا غير مرغوب به في الرياض.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، فجر اليوم الاثنين، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت السفير الكندي في المملكة شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال الـ24 الساعة المقبلة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً، استغربت فيه الموقف السلبي والمستغرب من كندا، الذي صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية، بشأن ما أسمته "نشطاء المجتمع المدني" الذين جرى إيقافهم في السعودية.