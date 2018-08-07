جيبوتي تستنكر تصريحات كندا حول احتجاز نشطاء مدنيين في السعودية

وقال سفير دولة جيبوتي لدى السعودية، ضياء الدين بامخرمة، في تغرية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "أصدرت حكومة جمهورية جيبوتي بيانا عبرت فيه عن استنكارها واستهجانها للموقف الكندي غير المسؤول في التدخل في شأن المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأضاف: "كما أكدت [جيبوتي] تضامنها المطلق مع المملكة وعن ثقتها في القرارات الحكيمة التي تتخذها حكومة المملكة بما في ذلك الحفاظ عن حقوق الأمة".

أصدرت حكومة جمهورية #جيبوتي بيانا عبرت فيه عن استنكارها واستهجانها للموقف الكندي الغير مسؤول في التدخل في شأن #المملكة_العربية_السعودية الشقيقة، كما أكدت عن تضامنها المطلق مع المملكة وعن ثقتها في القرارات الحكيمة التي تتخذها حكومة #المملكة بما في ذلك الحفاظ عن حقوق الأمة. pic.twitter.com/sW7ujZ7bzc — #ضياءالدين_بامخرمة (@dya_bamakhrama) August 7, 2018

​وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، فجر اليوم الاثنين، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت السفير الكندي في المملكة شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال الـ24 الساعة المقبلة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً، استغربت فيه الموقف السلبي والمستغرب من كندا، الذي صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية، بشأن ما أسمته "نشطاء المجتمع المدني" الذين جرى إيقافهم في السعودية.