الرئيس الفلسطيني يلتقي ملك الأردن في عمان

يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الثلاثاء، بالملك الأردني عبد الله الثاني، في عمان.

ويبحث الرئيس والملك تطورات القضية الفلسطينية والمستجدات على الساحة العربية، حسب موقع "فلسطين أون لاين".

© Sputnik . خارجية فلسطين تدين زيارات السفير الأمريكي للمستوطنات

وأكد صائب عريقات ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر بين العرب.

وأشار عريقات إلى أن عباس يجري اتصالات ولقاءات عربية لتحصين الموقف الفلسطيني عربيا "ورفض ما تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فلسطين".

وقال عريقات إن إدارة ترامب، جاءت لتصفية القضية الفلسطينية، وإن الجانب الفلسطيني عقد معها قرابة 35 لقاء منذ قدومها "لكنها لم تطرح مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967".

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد نفى وجود ضغوط على بلاده فيما يتعلق بالتعامل مع الصراع الفلسطيني — الإسرائيلي، مؤكدا ثبات موقفها من القضية بدعم حل قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.