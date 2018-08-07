العبادي: نحن ضد فرض عقوبات على إيران وتجربة العراق أضعفت البلد والشعب

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفضه لفرض عقوبات ضد إيران، لافتا إلى أن تجربة فرض العقوبات على العراق أدت إلى إضعاف البلد والشعب.

بغداد — سبوتنيك. ونقل تلفزيون "العراقية" الرسمي عن العبادي قوله في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء "نحن ضد العقوبات الدولية، وهناك تجربة في العراق أدت إلى إضعاف البلد والشعب".

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE بعد قرار إيران... وتأجيل التوجه للسعودية... هدية أمير الكويت تصل العراق

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت استئناف فرض عقوبات اقتصادية صارمة وواسعة ضد طهران.

وتم إبرام اتفاق بين إيران والوسطاء الدوليين الستة (روسيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، فرنسا، ألمانيا) في يوليو/تموز 2015، يفرض قيودا على تطوير البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والمالية.

وفي 8 مايو/أيار أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الانسحاب من الصفقة الإيرانية واستئناف العقوبات في المستقبل إلى أن تغير السلطات الإيرانية سياساتها الداخلية والخارجية، فيما أعلن باقي الأعضاء التزامهم بالاتفاقية.

وأكدت السلطات الأمريكية، اليوم، أنها ستعيد تدريجيا فرض العقوبات على إيران، تلك التي كانت قد ألغيت في إطار خطة العمل الشاملة.