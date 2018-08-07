العقوبات الأمريكية على إيران تلقي بظلالها على سعر النفط العالمي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران أحد كبار مصدري الخام، مما يقلص المعروض في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 0624 بتوقيت غرينتش، بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 74.08 دولار للبرميل، بارتفاع 33 سنتا أو 0.4 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 69.21 دولار للبرميل.

© AP Photo / Hassan Ammar ارتفاع أسعار النفط بسبب قرارات السعودية

ودخلت العقوبات الأمريكية على إيران، التي صدرت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام في يوليو/ تموز، حيز التطبيق رسميا في الساعة 0401 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، بحسب مانقلت "رويترز".

وتعارض كثير من الدول، ومن بينها حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا بجانب الصين والهند العقوبات، لكن الحكومة الأمريكية قالت إنها تريد توقف أكبر عدد ممكن من الدول عن شراء النفط الإيراني.

وقال بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي إن هناك معروضا كافيا في أسواق الخام الحاضرة حاليا، لكنه أشار إلى أن "العقوبات على إيران ستخرج إمدادات إضافية قدرها مليون برميل يوميا من الأسواق يوميا".

وأضاف أن هذا لن يترك للأسواق طاقة إنتاجية فائضة تذكر لمواجهة أي حالات تعطل مفاجئة للإمدادات.