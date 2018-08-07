الجيش السوري يقطع إمداد "داعش" من التنف ويكتسح مواقعه في بادية السويداء (فيديو)

ووجه سلاحا المدفعية والطيران الحربي السوري ضربات مركزة طالت تجمعات الإرهابيين في المنطقة.
كما استطاعت وحدات الجيش السوري التقدم نحو 20 كيلومترا في عمق البادية وكسر خطوط دفاع "داعش" وقطع طرق الإمداد الرئيسة للتنظيم الإرهابي، من قاعدة التنف إلى ريف السويداء.
ونفذ سلاحا الجو والمدفعية أمس الإثنين ضربات مركزة ودقيقة على تحركات وآليات "داعش" في مناطق الوعر وأرض الكراع ومزاريع الخطيب وصنيم الغرز وإلى الشرق من دياثة وخربة الحصن وتل رزين على عمق يتراوح بين 15 و30 كم من قرى الريف الشرقي والشمال الشرقي، وتم تدمير العديد من آليات التنظيم الإرهابي بمن فيها من مسلحين.
ويتخذ إرهابيو تنظيم "داعش" من منطقة البادية شمال شرقي السويداء منطلقاً لهجماتهم الإرهابية والاعتداء على القرى والتجمعات السكنية في ريف السويداء من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية.
وشن تنظيم داعش في الـ 25 من شهر يوليو/ تموز الماضي هجوما على مدينة السويداء وعدد من القرى في الريفين الشرقي والشمالي في المحافظة، مستخدما انتحاريين مزودين بأحزمة ناسفة، إضافة إلى أعداد كبيرة من الإرهابيين المزودين بأنواع مختلفة من الأسلحة، هاجموا منازل المواطنين في قرى المتونة ودوما وتيما والشبكي في ريف السويداء الشمالي، ما أسفر عن مقتل 215 مدنيا وإصابة نحو 175، واختطاف عشرات المدنيين معظمهم من النساء.
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