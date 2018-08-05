سلاح الجو السوري يكبد "داعش" خسائر فادحة في عمق بادية السويداء

خسائر كبيرة أوقعها سلاح الجو السوري في صفوف وتجمعات إرهابيي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) وذلك في عمق بادية السويداء السورية.

نفذ سلاح الجو في الجيش السوري اليوم الأحد 5 آب/ أغسطس غارات مركزة على تحركات وتجمعات إرهابيي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في عمق بادية السويداء موقعا في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد.

© AP Photo / Ariel Schalit محلل سياسي: استهداف الدروز في "السويداء" لا ينفصل عن قانون "القومية" الإسرائيلي

وذكرت وكالة "سانا" أن سلاح الجو نفذ عدة غارات مركزة على تحركات وآليات لإرهابيي " داعش " على جهة منطقة الكراع وبئر قنيان وصنيم الغرز على عمق نحو 30 كم شرق قرى ريف السويداء الشمالي الشرقي.

وبين المصدر أن الغارات أسفرت عن القضاء على عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري وإصابة آخرين وتدمير آليات وذخائر كانت بحوزتهم.

ويتخذ إرهابيو تنظيم "داعش" من منطقة البادية شمال شرق السويداء حيث توجد آخر تجمعات للتنظيم التكفيري في جنوب سوريا منطلقا لهجماتهم الإرهابية والاعتداء على القرى والتجمعات السكنية بريف السويداء من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية.