سلاح الجو السوري يكبد "داعش" خسائر فادحة في عمق بادية السويداء

نفذ سلاح الجو في الجيش السوري اليوم الأحد 5 آب/ أغسطس غارات مركزة على تحركات وتجمعات إرهابيي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في عمق بادية السويداء موقعا في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد.
وبين المصدر أن الغارات أسفرت عن القضاء على عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري وإصابة آخرين وتدمير آليات وذخائر كانت بحوزتهم.
ويتخذ إرهابيو تنظيم "داعش" من منطقة البادية شمال شرق السويداء حيث توجد آخر تجمعات للتنظيم التكفيري في جنوب سوريا منطلقا لهجماتهم الإرهابية والاعتداء على القرى والتجمعات السكنية بريف السويداء من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية.
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