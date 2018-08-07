اليمن... القوات الحكومية تسيطر على سلسلة جبال بين صعدة والجوف

أحرزت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي، تقدما في معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) شرق محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن رئيس عمليات اللواء التاسع حرس حدود العقيد هلال مشبب الخالدي "أن القوات حررت سلسلة جبال الشنيفاء الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة بعد معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية".

© AP Photo / Hani Mohammed إسقاط الطائرة السادسة لـ"أنصار الله" جنوب غربي اليمن

وأكد العقيد الخالدي: "وصول قوات الجيش إلى أطراف مديرية الحشوة، وأنها ستمضي للسيطرة على المديرية واستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة".

وأشار إلى "سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، خلال المعارك علاوة على أسر عدد من عناصرها".

يذكر أن القوات الحكومية تخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" على 6 جبهات في المحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب الجيش اليمني.