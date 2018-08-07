اليمن... القوات الحكومية تسيطر على سلسلة جبال بين صعدة والجوف

القاهرة — سبوتنيك. نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن رئيس عمليات اللواء التاسع حرس حدود العقيد هلال مشبب الخالدي "أن القوات حررت سلسلة جبال الشنيفاء الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة بعد معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية".
وأشار إلى "سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، خلال المعارك علاوة على أسر عدد من عناصرها".
يذكر أن القوات الحكومية تخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" على 6 جبهات في المحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب الجيش اليمني.
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