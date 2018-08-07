مصر تعلق على أزمة السعودية وكندا

أعلن وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة تتابع بقلق تطورات الأزمة بين المملكة العربية السعودية وكندا، وتعرب عن تضامنها مع المملكة ضد أي تدخل خارجي في شئونها الداخلية.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للخارجية المصرية، إن "مصر تتابع بقلق تطورات الأزمة الحالية بين المملكة العربية السعودية وكندا، وتعتبرها نتاج مباشر للنهج السلبي الذي اتخذته بعض الأطراف الدولية والإقليمية مؤخرا بالتدخل في الشئون الداخلية للعديد من دول المنطقة".

وأشار إلى ضرورة امتثال الجميع للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية في تصريحاته، أن موقف مصر داعم لاستقرار وسيادة الدول العربية، مشيرا إلى تضامن مصر مع المملكة العربية السعودية في موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شئونها الداخلية، أو محاولة المساس بسيادتها.

© AP Photo / Alex Brandon أمريكا تحث السعودية وكندا على حل خلافهما

​وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، فجر اليوم الاثنين، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور ، واعتبرت السفير الكندي في المملكة شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال الـ24 الساعة المقبلة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً، استغربت فيه الموقف السلبي والمستغرب من كندا، الذي صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية، بشأن ما أسمته "نشطاء المجتمع المدني" الذين جرى إيقافهم في السعودية.