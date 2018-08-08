نجاة قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح من محاولة اغتيال في عدن

نجا قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح من محاولة اغتيال في محافظة عدن جنوبي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجهولين فجروا عبوة ناسفة زرعوها بسيارة القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون) بمحافظة عدن وعضو المجلس المحلي بمديرية المعلا عرفات حزام محمد أحمد قبيل لحظات من خروجه من منزله في المديرية.

© AFP 2018 / Saleh Al-Obeidi اليمن... الحراك الجنوبي يبدأ مرحلة تنظيمية جديدة

وأضاف المصدر أن التفجير ألحق أضرارا واسعة في السيارة دون سقوط ضحايا.

تأتي محاولة اغتيال حزام عقب أسبوع من محاولة اغتيال القيادي في حزب الإصلاح في عدن الدكتور عارف أحمد علي، بعبوة ناسفة زرعت في سيارته، أسفرت عن إصابته وبتر قدم نجله.

كما تأتي المحاولة كأحدث حلقة في سلسلة اغتيالات طالت شخصيات سياسية ورجال دين وقيادات أمنية في عدن، أبرزها إمام مسجد الرحمة الشيخ عارف الصبيحي الذي اغتيل بمديرية المنصورة في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، والعقيد هادي راشد صالح نائب مدير أمن بير فضل الذي لقي مصرعه في 11 شباط/فبراير الماضي برصاص مسلحين في مديرية المنصورة بعد نحو أسبوع من اغتيال العقيد فهمي الحكمي الضابط في البحث الجنائي.