نجاة قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح من محاولة اغتيال في عدن

القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجهولين فجروا عبوة ناسفة زرعوها بسيارة القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون) بمحافظة عدن وعضو المجلس المحلي بمديرية المعلا عرفات حزام محمد أحمد قبيل لحظات من خروجه من منزله في المديرية.
تأتي محاولة اغتيال حزام عقب أسبوع من محاولة اغتيال القيادي في حزب الإصلاح في عدن الدكتور عارف أحمد علي، بعبوة ناسفة زرعت في سيارته، أسفرت عن إصابته وبتر قدم نجله.
كما تأتي المحاولة كأحدث حلقة في سلسلة اغتيالات طالت شخصيات سياسية ورجال دين وقيادات أمنية في عدن، أبرزها إمام مسجد الرحمة الشيخ عارف الصبيحي الذي اغتيل بمديرية المنصورة في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، والعقيد هادي راشد صالح نائب مدير أمن بير فضل الذي لقي مصرعه في 11 شباط/فبراير الماضي برصاص مسلحين في مديرية المنصورة بعد نحو أسبوع من اغتيال العقيد فهمي الحكمي الضابط في البحث الجنائي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)