سوريا والأردن مستعدان للعمل المشترك لفتح الحدود البرية بينهما

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن سوريا والأردن أكدا استعدادهما للعمل المشترك من أجل استئناف المواصلات البرية بين البلدين.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في النشرة اليومية للمركز: "أكدت الجمهورية العربية السورية والأردن استعدادهما للعمل المشترك لاستئناف حركة المواصلات البرية بين البلدين، وضمان سلامة سيارات الشحن واللاجئين السوريين العائدين". وأضافت النشرة بأنه بالإضافة إلى ذلك، يعتزم الجانب الأردني مناقشة آفاق مشاركته في إعادة بناء البنية التحتية المدنية لسوريا، مع الجانب السوري.

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يشار إلى أن هذا العمل يهدف إلى تحسين كفاءة عملية عودة اللاجئين السوريين من أراضي الدول الأجنبية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، 18 يوليو/ تموز، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية في 36 دولة يوجد فيها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين.

وأكدت الدفاع الروسية أن المركز سيساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.