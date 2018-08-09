الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لحظة قصفه لقطاع غزة

قصف الطيران الإسرائيلي حوالي 140 هدفا كرد على إطلاق صواريخ فلسطينية اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأفاد المكتب الصحفي بأن الفلسطينيين أطلقوا ما يقارب 150 صاروخا على جنوب إسرائيل منذ مساء الأربعاء ومنتصف الليل، وتم اعتراض 25 منها.

הלילה תקפו כוחותינו מעל למאה מטרות צבאיות איכותיות במערכים אסטרטגיים של ארגון הטרור חמאס, בתגובה לשיגורים לעבר יישובי הדרום בשעות האחרונות. אנו רואים בחומרה את פעילות הטרור של חמאס, ערוכים למגוון תרחישים ונחושים להמשיך להגן על אזרחי ישראל: https://t.co/z6R3r59Z3o pic.twitter.com/dafjtiSWvu — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) ٩ أغسطس ٢٠١٨

وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أسفر القصف عن إصابة مستوطنين بجراح متوسطة في "سديروت" والعشرات بحالات هلع، فيما تسببت الصواريخ في حريق بمنزل في المستوطنة جراء تسرب الغاز بداخله وعملت طواقم الإطفاء على إخماده.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوّت عشرات المرات في جميع المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في محيط غزة، مع استمرار إطلاق المقاومة رشقات صاروخية.