سفير السعودية في كندا يكشف تطورات جديدة بشأن المرضى والمبتعثين هناك

كشف سفير المملكة العربية السعودية في كندا، نايف بن بندر السديري، اليوم الخميس، عن موقف المواطنين السعوديين الذين يتلقون العلاج داخل الأراضي الكندية.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، قال نايف بن بندر، "إن عدد المرضى السعوديين في كندا قليل جدا، وتم نقلهم جميعا إلى الولايات المتحدة".

وحول موقف الطلاب المبتعثين لدى كندا ، أشار إلى أن الطلاب الذين يدرسون على حسابهم الخاص راغبون في مغادرة كندا بمحض إرادتهم، وتشملهم التسهيلات الخاصة بالطلاب المبتعثين.

وأوضح أن غرفة العمليات في السفارة تعمل على مدار الساعة لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مبينا أنه يمكن النظر مستقبلا في حالات استثنائية وسط المبتعثين في كندا.

ووصف سفير السعودية، ما بدر من الحكومة الكندية بـ«غير المقبول» معتبرا تصريحات رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إيجابية، لكن الأمر يتطلب المزيد لردم الهوة بين البلدين.

وكشف السفير السعودي، أن عددا كبيرا من السعوديين غادروا كندا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه يتم تقديم كافة المساعدات اللازمة للمواطنين السعوديين في كندا.

ولفت السديري إلى أن وسائل الإعلام الكندية والنخب السياسية والأوساط الشعبية والأكاديمية عبرت له عن استيائها واستغرابها من التصريحات الصادرة من الحكومة الكندية حول شأن داخلي بحت للمملكة، حسبما أوردت الصحيفة.

واختتم السديري، "إن قيادتنا دائما حريصة على المواطن السعودي مهما كانت وظيفته".