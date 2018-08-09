الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تعلن موافقتها على الهدنة مع إسرائيل

صرح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، أن التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة، اتفقت بوساطة مصرية، على وقف الأعمال القتالية مع إسرائيل.

غزة — سبوتنيك. وقال، إن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ من منتصف الليل.

© AP Photo / Luis M. Alvarez الخارجية الأمريكية: الموقف في غزة مقلق للغاية

وأضاف المتحدث: "بموجب الوساطة المصرية تم التوصل لاتفاق بين فصائل المقاومة وبين إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار الذي يبدأ عند منتصف الليل".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الخميس استهداف مبنى شمالي قطاع غزة يقول إنه تابع لحركة "حماس"، الذي أسفر عن إصابة 18 شخصا بجروح مختلفة وفقا لتقديرات وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الجيش في بيان مساء اليوم الخميس "قامت طائرات حربية باستهداف مبنى مكونا من 5 طوابق والذي يخدم قوات الأمن الداخلي في حي الرمال شمالي قطاع غزة".

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان سابق اليوم الخميس ارتفاع عدد الإصابات إلى 18 بجراح مختلفة جراء الاستهداف الإسرائيلي لمركز المسحال الثقافي غرب غزة.