روسيا ترصد 5 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 الساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار.

موسكو-سبوتنيك. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: " رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 5 خروقات، ورصد الجانب التركي 5 خروقات أيضا.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية أن "الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 5 خروقات في محافظتي اللاذقية (2) وحلب (3)، في حين

رصد الجانب التركي 5 خروقات أيضا في محافظات وحماة (3) وإدلب (1) وحلب (1).

© Sputnik . Firas Alahmad الشرطة العسكرية الروسية تنتشر في المنطقة العازلة في الجولان

وجاء في النشرة أيضا أن مركز المصالحة الروسي نفذ خلال الـ24 الساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، كما يلي:

— إيصال 650 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن إلى بلدة الحسينية بريف دير الزور.

— إيصال 650 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن إلى بلدة جبورين بريف حمص.

بشكل عام تم تنفيذ 1891 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 2893.76 طن.

وخلال 24 الساعة الماضية قدم أطباء عسكريون روس خدمات طبية إلى 102 شخصا.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين تلقوا الإسعافات والخدمات الطبية 87659 شخصا.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.